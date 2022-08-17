Şenol Can, Kasımpaşa'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'da teknik sorumluluğa Şenol Can getirildi - Son Dakika

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