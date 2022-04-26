Kasımpaşa'dan dikkat çeken ikinci yarı performansı! - Son Dakika

Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi olan Kasımpaşa, çıkışını sürdürüyor. Ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 13. galibiyetini alarak puanını 47'ye yükseltti.

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve ilk yarıda sadece üç galibiyet alan Kasımpaşa sezonun ikinci yarısındaki çıkışını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti ve 13. galibiyetini alarak puanını 47'ye yükseltti.

Paşa, devre arasında yeni bir yapılanmaya giderek, ocak ayı transferlerinin de etkisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Sami Uğurlu yönetiminde seri galibiyetler alan İstanbul temsilcisi ligin alt sıralarından da hızla uzaklaştı ve 11. sıraya kadar yükseldi.

Süper Lig'de son 7 maçta 6 galibiyet

Sami Uğurlu'nun öğrencileri, son 7 haftada sadece 1 maçta puan kaybı yaşadı. Söz konusu süreçte Göztepe, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden lacivert-beyazlılar sadece Haliç derbisinde Fatih Karagümrük mücadelesinde sahadan puansız ayrıldı. Kasımpaşa, söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.

İkinci yarıda en çok puan toplayan 2. takım

Ligin ilk yarısında 15 puanı bulunan Kasımpaşa ikinci yarıda ise şimdiye kadar geçen 15 haftada 32 puan topladı. Lacivert-beyazlılar söz konusu süreçte aldığı 10 galibiyet ve 2 beraberlikle Fenerbahçe'den sonra en çok puan toplayan ikinci takım oldu.

15 maçta 37 gol

Sezonun ilk yarısında gol yollarında çok başarılı bir performans gösteremeyen Kasımpaşa, ikinci yarıdaki gol performansıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ligin ikinci devresinde 15 maça çıkan lacivert-beyazlılar, rakip filelere 37 gol gönderdi. İstanbul temsilcisi bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı.

Jackson Muleka etkisi

İstanbul ekibinde son haftalarda alınan başarılı sonuçlara en çok katkısı olan futbolculardan bir tanesi şüphesiz Jackson Muleka. 22 yaşındaki oyuncu, sezon ortasında Belçika'nın Standard Liege takımından kiralık olarak takıma katıldı. Kasımpaşa forması ile Süper Lig'de 10 maçta görev alan Kongolu, bu maçlarda 11 gol atıp, 3 de asist yaptı. - İSTANBUL