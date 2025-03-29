Kasımpaşa'dan Zorlu Deplasmanda Galibiyet - Son Dakika
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Kasımpaşa'dan Zorlu Deplasmanda Galibiyet

Kasımpaşa, Samsunspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Antrenör Sütlü, mücadeleyi değerlendirdi.

29.03.2025 19:21
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- Serhat Sütlü: "Zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı oynadık"

SAMSUN - Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Samsunspor deplasmanında iyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 38'e yükseltti. Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Maça geldiğimiz noktada bütün bir hafta Samsunspor üzerine çalışmalarımızı yaptık. 5'li savunma dizayn ettik. Oyunun merkezini daralttığımızda hücumda fazlalaşan Samsunspor'u iyi analiz ettik. Her dakika oyun lehimize dönmüş oldu. Zor bir deplasman, iyi bir takıma karşı oynadık. Yerini tamamıyla hak eden bir Samsunspor karşımızdaydı ama biz de iyi bir takımız. Kolay gol yediğimiz noktalara iyi çalıştık. Sonuca gitme planlarımızı arttırdık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Tam bir aile oldular. Oyuncularımın hepsini tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Samsunspor, Kasımpaşa, Politika, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'dan Zorlu Deplasmanda Galibiyet - Son Dakika

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