Süper Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ikinci maçına çıkacak.
İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Bahoken
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Peres, Szalai, Alioski, Willian Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, Rossi
Son Dakika › Spor › Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika