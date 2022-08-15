Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
Üye Girişi

Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

15.08.2022 09:30
Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Ligin ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başlayan Fenerbahçe, bu akşam 21.45'te çıkacağı Kasımpaşa deplasmanında kazanarak morallenmek istiyor.

Süper Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

HEDEF LİGDEKİ İLK GALİBİYETİ ALMAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ikinci maçına çıkacak.

İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Bahoken

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Peres, Szalai, Alioski, Willian Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, Rossi

YORUMLAR
500
Fenerbahçe son hafta derbiden galip ayrıldı! Galibiyetin ödülü büyük oldu Fenerbahçe son hafta derbiden galip ayrıldı! Galibiyetin ödülü büyük oldu Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Kasımpaşaspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
09:17 Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık
09:18 Hollywood yıldızı Ashton Kutcher'dan hastalık itirafı: Görme ve duyma yetimi mahvediyordu
09:35 Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti
09:05 Ece Ronay'dan TikTok'ta canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e: Yeni dilenciniz hayırlı olsun
08:51 Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! İstanbul'da yağmur başladı
08:22 Ünlü oyuncu Cem Davran kötü haberi duyurdu: Bir tanem vefat etti
08:45 Terör örgütü PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklardı! Şafak operasyonuyla yakalandılar
08:10 Milyonların beklediği haber! 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
07:57 Tarım Kredi marketlerinde indirim zamanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 09:44:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement