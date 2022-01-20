Kasımpaşa maçından notlar

Galatasaray'da 4 değişiklik

Torrent ilk kez evinde

Uzun bir dönem Galatasaray forması giyen, şu anda ise Kasımpaşa'da oynayan Ryan Donk, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından unutulmadı. Taraftarlar, deneyimli futbolcuyu maç öncesinde tribünlere çağırarak lehine tezahüratlarda bulundu.