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Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika

Kasımpaşa maçından notlar

20.01.2022 20:13
Kasımpaşa maçından notlar

Galatasaray'da 4 değişiklikTorrent ilk kez evindeCampos tribündeKasımpaşa tek ismi değiştirdiAhmet Çalık unutulmadıDonk tribünlere çağrıldı Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Galatasaray'da 4 değişiklik

Torrent ilk kez evinde

Campos tribünde Kasımpaşa tek ismi değiştirdi Ahmet Çalık unutulmadıDonk tribünlere çağrıldı Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının ligin 21'inci haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Torrent; cezalı olan Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan faydalanamazken, bu isimlerin yanı sıra Boey ve Emre Kılınç ise yedek kulübesine çekildi. Sarı kırmızlı takımda bu oyuncuların yerine Yedlin, Nelsson, Ömer Bayram ve Morutan ilk 11'de görev aldı.Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sahaya şu ilk 11'le çıktı: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.TORRENT İLK KEZ EVİNDEGalatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen ve ilk maçında Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkan Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında ilk kez Nef Stadyumu'nda maça çıktı. Sarı kırmızılı taraftarlar, maçtan önce Torrent'i tribünlere çağırdı ve destek verdi.CAMPOS TRİBÜNDEGalatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek üzere dün İstanbul'a gelen sportif direktör Luis Campos, Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti.KASIMPAŞA TEK İSMİ DEĞİŞTİRDİKasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, takımının ligin 21'inci haftasında oynadığı GZT Giresunspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Uğurlu, Brecka yerine Donk'a ilk 11'de görev verdi.Kasımpaşa, Galatasaray karşısında sahaya; Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Donk, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Travnik, Ouannes, Hajradinovic, Ahmet Engin, Umut BozokAHMET ÇALIK UNUTULMADIGeçtiğimiz hafta Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık, Nef Stadyumu'nda unutulmadı. Maçtan önce Ahmet Çalık için kulüp tarafından hazırlanan video yayınlanırken, taraftarlar Çalık lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalırken, 5'inci dakikada ise Çalık için tezahürat yaptı. 5'inci dakikada sahadaki herkes maçı bırakarak, Ahmet Çalık'ı alkışladı.Öte yandan, "Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak! Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı bir pankart hazırlandı.DONK TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Uzun bir dönem Galatasaray forması giyen, şu anda ise Kasımpaşa'da oynayan Ryan Donk, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından unutulmadı. Taraftarlar, deneyimli futbolcuyu maç öncesinde tribünlere çağırarak lehine tezahüratlarda bulundu.


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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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