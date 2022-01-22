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Kasımpaşa, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak - Son Dakika

Kasımpaşa, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak

22.01.2022 08:15
Kasımpaşa, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım, Süper Lig'de son maçlarda sergiledikleri performansla dikkati çekiyor. Ligde çıktığı son 4 müsabakayı kazanan Kasımpaşa, Kayserispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 24 puanla 15. sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta mağlup olmayan Yukatel Kayserispor ise bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 7'sinden puansız ayrılan sarı-kırmızılı takım, haftaya 31 puanla 9. basamakta girdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Kasımpaşa'da 6 eksik

Lacivert-beyazlı ekipte 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Michal Travnik ile sakatlıkları bulunan Loret Sadiku, Jeffrey Bruma, Nicolai Jörgensen ve Valentin Eysseric yarın sahada olamayacak. Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar da karşılaşmada görev yapamayacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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