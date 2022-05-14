Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

14.05.2022 09:47
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde oynadığı son 9 müsabakada 7 galibiyet elde eden Kasımpaşa, 50 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 14 maçtır mağlup olmayan Fraport TAV Antalyaspor ise hanesine yazdırdığı 55 puanla 8. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Doğucan Haspolat mücadelede forma giyemeyecek. Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Mortadha Ben Ouanes ve Evren Eren Elmalı'nın kadroda yer alması beklenmiyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika


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