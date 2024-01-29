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Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek galip geldi. Maçta goller Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım, Aytaç Kara, Hajradinovic ve da Costa tarafından atıldı.

Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor\'u 3-2 mağlup etti
29.01.2024 - 22:39,
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Stat: Papara Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandez (Dk. 73 Umut Güneş), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Fountas (Dk. 82 Poyraz Efe Yıldırım), Visca, Enis Destan

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Sadiku), Oğulcan Çağlayan, da Costa (Dk. 87 Ngoy)

Goller: Dk. 19 Enis Destan, Dk. 90+1 Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Dk. 47 Aytaç Kara, Dk. 58 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 75 da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 61 Taylan Utku Aydın, Dk. 90+4 Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Dk. 64 Baniya (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

47. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hajradinovic'in pasında, ceza alanına giren Aytaç Kara'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 1-1

50. dakikada Mendy'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Ali Emre Yanar yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Fall'ın yerden içeriye çıkardığı topa Eren Elmalı, elle müdahale etti. Devam eden oyunun ardından Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Hajradinovic kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

62. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Emre Yanar topu kornere gönderdi.

66. dakikada Berat Özdemir'in kaptığı top ile buluşarak ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

75. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında yakın mesafeden da Costa, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-3

86. dakikada ceza alanı dışından Aytaç Kara'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru yatarak topu çeldi.

90+1. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin şutunda kaleci Ali Emre Yanar'ın çeldiği top Poyraz Efe Yıldırım'ın önüne düştü. Bu oyuncu da altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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