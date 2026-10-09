Kasımpaşa\'nın yenilmezliği sona erdi

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, etkili bir oyun sergilediği mücadeleden 90 ve 90+6'ncı dakikalarda bulduğu gollerle 3-1’lik galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

KASIMPAŞA İLK KEZ KAYBETTİ

Bu karşılaşmaya kadar ligde yenilgisi bulunmayan tek takım unvanını elinde bulunduran Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezonki ilk mağlubiyetini İstanbul deplasmanında tatmış oldu.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Ligde yedinci hafta sonunda 10 puanda kalan Kasımpaşa, 8. hafta mücadelesinde Samsunspor'u kendi sahasında konuk edecek.