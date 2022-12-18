Katar'da muhteşem final! Fransa'yı penaltılarda deviren Arjantin şampiyon oldu

Mpappe'nin intikamı acı oldu! Fransız futbolcu Messi'nin olay hareketine böyle yanıt verdi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği maçta penaltılarda güldü. 1978 ve 1986'da bu kupayı kazanan Arjantin, 36 yıllık hasretine Katar'da son vermiş oldu. Lionel Messi, kariyerindeki en büyük eksik olan Dünya Kupası zaferini de Katar'da kazandı.

İLK YARIDA ARJANTİN, İKİNCİ YARIDA FRANSA OYNADI

Arjantin, Fransa'yı ilk yarım saatte perişan etti. 36'da skoru 2-0'a getiren Arjantin, son şampiyon Fransa'ya şut bile attırmadı. 23'te penaltıdan Messi perdeyi açtı, 36'da Di Maria skoru 2-0'a getirdi. Fransa, ilk yarıda iki değişiklik birden yapmak zorunda kaldı. Ancak bu hamle sonucu değiştirmedi. Mbappe, 80'de attığı penaltı golüyle Fransa'yı umutlandırdı. 81'de bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, maçı uzatmaya gördü.

UZATMADA GOL DÜELLOSU

2-0 önde olduğu maçta üstünlüğü koruyamayan Arjantin'de kaptan Messi sahneye çıkan isim oldu. 35 yaşındaki yıldız, 108. dakikada attığı golle Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. 117'de Mbappe penaltıdan attığı golle maçı 3-3'e getirdi.

ARJANTİN'İN FİNALE GELİŞ HİKAYESİ

C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, 6 puanla lider çıktı. Tangocular ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi şaşırtmıştı. Arjantin, sonrasında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Tangolcular son 16 turunda ise Avustralya'yı 1-0'lık skorla yendi. Çeyrek finalde 2-2 biten Hollanda maçı penaltılara gitmiş ve Arjantin kazanmıştı. Tangocular yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

İLKLERE İMZA ATTI

Lionel Messi, 23'te Arjantin'i Fransa karşısında 1-0 öne geçiren penaltı golünü kaydetti. Messi böylece bir Dünya Kupası'nda son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk futbolcu oldu. Messi, grup aşamasında da iki gol attı.

BİR KUPA DAHA

2021'de Copa America'yı kazanan Arjantin, 2022'de de Dünya Kupası'nı alarak en büyük oldu. Lionel Messi, koleksiyonundaki eksik parçaları 2021 ve 2022'de tamamlamış oldu.

PELE'Yİ YAKALADI

Dünya Kupaları tarihindeki 13. golünü atan Messi, Brezilya efsanesi Pele'yi geride bıraktı. Zirvede ise 16 golle Almanyalı Miroslav Klose var. Brezilyalı Ronaldo ise 15 golle ikinci, Gerd Müller ise 14 golle 3. sırada yer alıyor. Messi 13 golle 5. sırayı aldı.

1.3 MİLYON EURO PRİM

Arjantin Futbol Federasyonu, futbolculara kişi başı 1.3 milyon euro prim dağıtacak. Arjantin'de finalin kaybedilmesi halinde ise 500'er bin euro verilecekti.

TOPLAM 71 MİLYON EURO DAĞITACAKLAR

FIFA, şampiyon olan takıma 41 milyon euro prim veriyor. Finalist ise 30 milyon euro para ödülü alıyor. Arjantin, 41 milyon euroyu kazanan taraf oldu.