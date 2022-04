Kaymakam Çelik ve Başkan Barçın ok attı - Son Dakika

Manyas Spor salonunda incelemelerde bulunan Kaymakam Koray Çelik ile Belediye Başkanı Tancan Barçin İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen'den çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ile Belediye Başkanı Tancan Barçin okçuluk sporuna merak sardılar. Daha sonra ise gençlik lideri Fatih Özel'den ok kullanımı ve atışı konusunda bilgi alan Kaymakam Çelik ve Başkan Barçin salonda bulunan hedef tahtasına ok atmaya başladılar. Sekizer ok atan Kaymakam Çelik ve Başkan Barçin üç oku isabet ettirirken, beşer ok ise boşa gitti. Kaymakam Çelik "Ata sporumuz olan okçuluğun ilçemiz spor salonunda da olması bu spora gönül veren hemşerilerimiz için bir fırsat, inşallah bizde bundan böyle vakit buldukça burada ok atacağız. Zamanla birlikte tabi ki isabet ettirme yeteneğimiz de gelişecektir" dedi. - BALIKESİR