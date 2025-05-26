Kayseri'de Antrenör Eğitim Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri'de Antrenör Eğitim Programı Başladı

Kayseri\'de Antrenör Eğitim Programı Başladı
26.05.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Yozgat UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Programı Kayseri'de 24 kursiyer ile başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Osman Yozgat UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Programı Kayseri'de başladı.

TÜFAD Kayseri Şubesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kurs 5 gün sürecek. Kursta Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü antrenörleri Erdoğan Kaynak ve Benjamin Fuchs teorik ve pratik dersler verecek. Teorik dersler TÜFAD Kayseri Şubesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri sınıflarında yapılırken uygulama dersleri de yine aynı tesis çerisinde bulunan çim sahada yapılacak. Kursun açılışına TÜFADGenel Başkan Yardımcısı Osman Yozgat, Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal ile TÜFAD yönetimi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, kursiyerlere başarılar dilerken, "İlk olarak hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde kursun sağlıklı ve sorunsuz tamamlanması için yönetim olarak her zaman yanınızda olacağız. Karşımızda iyi bir grup var. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi. TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Yozgat ise, bu kursun ilk adım olduğunu söyledi. Yozgat, "Bu kurs sizler için ilk adım. Önemli olan kendinizi geliştirmeniz. Sadece bir belge olarak bakmayın. Ardından kendinizi geliştirerek yolunuza devam edin. Devam ederken bu derneği unutmayın. Derneğimiz sizlerle daha da gelişecek ve güçlenecek" dedi.

24 Kursiyerin katıldığı Osman Yozgat UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Programı 30MayısCuma günü yapılacak son uygulama dersi ile tamamlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Etkinlik, Türkiye, kayseri, Futbol, Yozgat, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de Antrenör Eğitim Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu

12:56
ABD’de her hafta 300’den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
20:32
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
20:31
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
20:25
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
20:12
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
19:43
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
19:24
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 14:03:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Antrenör Eğitim Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.