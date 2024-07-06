Kayseri Masterler, Seri Penaltı Atışlarıyla Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Kayseri Masterler, Seri Penaltı Atışlarıyla Şampiyon Oldu

Kayseri Masterler, Seri Penaltı Atışlarıyla Şampiyon Oldu

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Kayseri Masterler takımı, normal süresi 0-0 sona eren maçta Kocasinan Masterler'i 5-4'lük sonuçla yenerek şampiyonluğu elde etti. Maç, Bucakçayır/Niğde stadında oynandı ve hakemler Necmi Akıncı, Emine Erim ve Orkun Alişler'di. Gol olmayan maçta şampiyonluk, seri penaltı atışları sonucunda belirlendi. Kayseri Masterler takımı, Emin Gök, Serkan, Şinasi Ev, Mutlu Önal ve Uğur Kulaksız'ın penaltı gollerine karşılık, Kocasinan Masterler takımı Bahattin Mutlu, Sedat Bulut, Turgay Kaçmaz ve Ayhan Turan'ın penaltılarını gole çevirebildi.

06.07.2024 09:00
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Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Normal süresi 0-0 sona eren maçta şampiyonluğu seri penaltı atışları belirledi. Şampiyonluğu Kayseri Masterler takımı 5-4'lük sonuçla elde etti.

Stat: Bucakçayır/Niğde

Hakemler: Necmi Akıncı, Emine Erim, Orkun Alişler

Kayseri Masterler: İlker Gökdemir, Emrah Deveci, Uğur Kulaksız, Orhan Tam, Fehmi Ocak, Mutlu Önal, Serkan, Emin Gök, Erkan (Ufuk), Doğan Doğan, Şinasi Ev

Kocasinan Masterler: Duran Karadeli, Turgay Kaçmaz, İlyas Emektar, Ömer Aka, Ali Çimen, Bahattin Mutlu, İlhan Mavitaş, Ayhan Turan, Öner Şahin, Sedat Bulut, Erklan Kandemir (Hasan)

Gol: Yok

Penaltı: Emin Gök, Serkan, Şinasi Ev, Mutlu Önal, Uğur Kulaksız (Kayseri Masterler) Bahattin Mutlu, Sedat Bulut, Turgay Kaçmaz, Ayhan Turan (Kocasinan Masterler) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Masterler, Seri Penaltı Atışlarıyla Şampiyon Oldu - Son Dakika

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