Kayseri Süper Amatör Küme\'de 2026-2027 sezonu 18 Ekim 2026\'da açılıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezon; 18 Ekim 2026 günü Argıncık Stadı 1- 2 Nolu Saha ve Develi İlçe Stadı'nda saat 14.00'de oynanacak olan karşılaşmalar ile başlayacak. Açılış maçlarında Kocasinan Ülküspor - Amaratspor, Döğergücü - G.O.Paşaspor ve Develispor - Kayseri Yolspor takımları karşı karşıya gelecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı ise şu şekilde;

18 Ekim Pazar/ Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

14.00 Kocasinan Ülküspor-Amaratspor

16.00 Kayseri Atletikspor-Hacılar Erciyesspor

18 Ekim Pazar/ Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

14.00 Döğergücü FK-G.O.Paşaspor

16.00 Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor

18 Ekim Pazar/ Develi İlçe Stadı

16.00 Develispor-Kayseri Yolspor