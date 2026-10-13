Kayseri Süper Amatör Küme\'de 2026-2027 sezonu 18 Ekim 2026\'da açılıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu 18 Ekim 2026'da açılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Açılış maçlarında Kocasinan Ülküspor-Amaratspor, Döğergücü-G.O.Paşaspor ve Develispor-Kayseri Yolspor karşı karşıya gelecek.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.
Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezon; 18 Ekim 2026 günü Argıncık Stadı 1- 2 Nolu Saha ve Develi İlçe Stadı'nda saat 14.00'de oynanacak olan karşılaşmalar ile başlayacak. Açılış maçlarında Kocasinan Ülküspor - Amaratspor, Döğergücü - G.O.Paşaspor ve Develispor - Kayseri Yolspor takımları karşı karşıya gelecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı ise şu şekilde;
18 Ekim Pazar/ Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
14.00 Kocasinan Ülküspor-Amaratspor
16.00 Kayseri Atletikspor-Hacılar Erciyesspor
18 Ekim Pazar/ Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
14.00 Döğergücü FK-G.O.Paşaspor
16.00 Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor
18 Ekim Pazar/ Develi İlçe Stadı
16.00 Develispor-Kayseri Yolspor
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