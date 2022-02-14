Üye Girişi
Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü - Son Dakika

Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü

14.02.2022 16:34
Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü

10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'nin Cimil Yaylasında yapıldı.

10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'nin Cimil Yaylasında yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporcular ilk gün yarışlarında Sprint U-16 kadınlar kategorisinde Şueda Sultan Evci birinci, Ela Özdemir üçüncü, erkeklerde Ahmet Tuğrul üçüncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U-21+ kategorisinde de Hatice Kuş yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. İkinci gün yapılan bireysel yarışlarda ise sporcular, U-16 kategorisinde Ela Özdemir birinci, Sueda Sultan Evci üçüncü, erkeklerde Kasım Baran Kaygısız üçüncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U-21+ kategorisinde ise Hatice Kuş üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Rize'de yapılan Şampiyonadan 10 madalya ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü
Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü

YORUMLAR
500

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kayseri, Türkiye, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:40:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserili sporcular Rize'den 10 madalya ile döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement