Kayserililerden final maçında destek - Son Dakika
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Kayserililerden final maçında destek

25.05.2022 23:23
Kayserililerden final maçında destek

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor-Sivasspor maçı için Develili taraftarlar yola çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor- Sivasspor maçı için Develili taraftarlar yola çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda rakiplerini eleyerek finale ismini yazdıran Kayserispor'un final maçı için Develili taraftarlar, İstanbul'a yola çıktı. Taraftarlar yolculuğa çıkmadan önce Develi ilçe meydanında tezahürat yaptı.

Final maçı için yola çıkan taraftarlar, "Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş'ı, bu senenin şampiyonu Trabzonspor'u ve Fenerbahçe'yi yendik. Bu kupa en çok bize yakışır. Çok zorlu bir fikstürden geçtik ve tek beklentimiz bu kupayı almak" dedi. - KAYSERİ

Kayserililerden final maçında destek
Kayserililerden final maçında destek
Kayserililerden final maçında destek

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Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserililerden final maçında destek - Son Dakika


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