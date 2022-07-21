Kayserispor'da 5 futbolcu oynamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor'da 5 futbolcu oynamadı

21.07.2022 09:32
Kayserispor'da 5 futbolcu oynamadı

Kayserispor'un iki yabancısı Attamah ile Ackah, Alanyaspor maçında oynamadı.

Kayserispor'un iki yabancısı Attamah ile Ackah, Alanyaspor maçında oynamadı. İkili, düz koşu ile idmanı tamamladı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da iki yabancı futbolcu Joseph Attamah ile Yaw Ackah, Alanyaspor ile oynanan Erciyes Cup maçında forma giymedi. Maçın oynandığı sahanın hemen yanındaki alanda düz koşu yapan iki futbolcu, sakatlıklarının geçmesi için gün sayıyor. Lig başlayana kadar hazır hale geleceği öğrenilen iki futbolcunun önümüzdeki günlerde oynanacak iki hazırlık maçında forma giyip giymeyeceği belli değil.

Öte yandan dün Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında Onur Bulut, Dimitrios Kolovetsios ve Mustafa Pektemek de forma giymeyenler arasında yer aldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Çağdaş Atan: 'Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli' Çağdaş Atan: 'Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli' SPOR Kayserispor hazırlık maçında Alanyaspor'u mağlup etti SPOR Kayserispor hazırlık maçında Alanyaspor'u mağlup etti
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Joseph Attamah, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da 5 futbolcu oynamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:26 ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
09:16 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu
09:01 Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
09:02 Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı
08:59 Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı
08:49 Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi
08:37 Tacizciyi polise şikayet edeceğini söyleyen kadın sığındığı tekel bayisinde hunharca dayak yedi! "Öleceğimi düşündüm"
08:33 Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın
06:08 Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 09:32:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor'da 5 futbolcu oynamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement