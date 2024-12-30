Kayserispor'da Başkan Değişimi: Nurettin Açıkalın Göreve Geldi - Son Dakika
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Kayserispor'da Başkan Değişimi: Nurettin Açıkalın Göreve Geldi

Kayserispor\'da Başkan Değişimi: Nurettin Açıkalın Göreve Geldi

Kayserispor'da, Ali Çamlı'nın istifasının ardından Asbaşkan Nurettin Açıkalın yeni başkan olarak göreve getirildi. Kulüp, Çamlı'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti.

30.12.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, - Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifa etmesinin ardından Asbaşkan Nurettin Açıkalın, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Ligin 17'nci haftasında Galatasaray ile oynananm açın ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Çamlı'nın istifasını etmesinin ardından başkanlık görevine Asbaşkan Nurettin Açıkalın getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu üyelerimizin almış olduğu karar ile Asbaşkanımız Sayın Nurettin Açıkalın Kayserisporumuzun yeni başkanı seçilmiştir. Görevinde başarılar dileriz. Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem Başkanımız Ali Çamlı'ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz. Kayserispor Kulübü" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da Başkan Değişimi: Nurettin Açıkalın Göreve Geldi - Son Dakika

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