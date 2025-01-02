Kayserispor\'da Devam Kararı

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Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, geçici bir göreve talip olmadığını ve başarı getireceklerine inandığını belirterek, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve teknik kadroyla yola devam edeceklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görev süresi boyunca Kayserispor için çalışacaklarını kaydeden Başkan Açıkalın, "Kayserispor tabii ki şehrimizin önemli bir markası. Bu şehirde yaşayan herkesin sahip çıkması gerekiyor. Biz de bu yüzden buradayız. Herkes gerektiği ölçüde desteğini veriyor. Gerçekten de buranın hak ettiği yere ulaşması için gerekli mesaiyi gösteriyorlar. Geldiğimiz noktada kaliteli bir takımımız olmasına rağmen puan olarak baktığımızda hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Bunun içerisinde bir takım şanssızlıklar da sayabiliriz. Bunları yaşadık ama takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Daha önce başardılar, bundan sonra da başaracaklarına eminim. Bu değeri daha ileriye ve rahat seviyeye ulaştırmak için bu göreve talip olduk. Elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Problemlerimiz olduğu aşikar. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olur. Bunları minimize etmek, çözmek bizim görevimiz. Değerli bir yönetim kurulumuz var. Sorun olan yerleri tespit ettik ve çözümü için mesaiye başladık. Altyapı problemimiz var, bunu ivedilikle çözmek istiyoruz. Kayserispor'un yetenekli gençlerin yetiştiği değerli bir okul olmasını istiyoruz. Her kulübün olduğu gibi mali problemlerimiz var. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Birlik beraberlik olduğu sürece çözemeyecek bir pozisyonda değiliz. Bilal Başaçıkoğlu problemi vardı. 3 puan silinebilirdi. Onu ödedik, personel maaşlarını ödedik. Bugün itibarıyla da futbolcularımıza maaş ödemesi gerçekleştirdik. Hedefimiz Bodrum maçına gidiyoruz, önemli bir maç. Sıralamada birbirimize yakınız. Futbolcu arkadaşlarımız saha da gerekenleri yapacak. Biz de saha dışında görevimizi yapacağız. Herkes görevini yaparsak mutlu ve huzurlu oluruz. Görevimiz devam ettiği sürece Kayserispor için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Geçici bir göreve talip olmadım, başarı getireceğimize inanıyorum"

Kayserispor'a başarı getireceklerine inandığını kaydeden Başkan Açıkalın, "Geçici bir göreve talip olmadım. Burada güzel başarılara imza atmak istiyorum. Bunun için buradayım. Kulübümüzün şu anda bir transfer yasağı var ancak bu bir disiplin yasağı. Devam eden ve sonuçlanmış dosyalarımız var. Bu rakam tahmini 1 milyon 600 bin Euro civarında. Şu andaki yasağın parayla alakası yok, disiplin yasağı bu. Haziran döneminde açılması için gerekli olan para. İlk geldiğimde bu rakamlar 22 milyon Euro civarındaydı. İki sefer transfer tahtası açtık. Birinde 11.5 milyon Euro, diğerinde 8 milyon Euro civarında bir para ödendi. O süreçte bu dosyalar halen devam ettiği için kesinleşmemişti, kesinleşenler bunlar. Bu toplam borç değil, transfer yasağına engel borç. Takımı yönetmek için güncel borçlarımız oluşuyor. Ama şu anki yaptığımız yapılanmada bu yıl futbolcu maaşlarıyla ilgili büyük problem yaşayacağımız görünmüyor. Rahatlıkla ödeyebileceğimizi düşünüyoruz. Transfer yasağına konu borç da aslında 1 milyon 600 bin Euro civarında" şeklinde konuştu.

" Ali Çamlı'nın şeffaflığına şahidim"

Önceki Başkan Ali Çamlı'nın şeffaflığına şahit olduğunu aktaran Nurettin Açıkalın, "Ali Çamlı'ya gerçek anlamda büyük teşekkür ediyorum. Onun yönetiminde başkanvekili olarak görev yaptım. Buranın problemi genel olarak bizim değil, futbol dünyasının bir problemi. Bunlara her zaman göğüs germekte fayda var. Ali başkanın hesaplarıyla ilgili de şeffaf olmadığını kesinlikle düşünmüyorum. Buraya gelen her para resmi hesaplara gelir olarak kaydedildi. Bunların birçoğuna şahidim. Kalıp da buradan 'öyle yaptı, böyle yaptı' diyemem. Yapmadı, onu da gördüm ve biliyorum. Şeffaflık konusunda bir problem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kalmayı tercih ettim"

Başkan Açıkalın, Ali Çamlı'nın istifasının ardından bazı yöneticilerin de istifa ettiğini ancak kendisinin kalmayı tercih ettiğini sözlerine ekleyerek, "Kayserispor benden, Ali Çamlı'dan, diğer yöneticilerin hepsinden büyük. Burası için çalışacaksak burayı düşüneceğiz. Gitmememiz gerekiyordu, gitmedik. Gitmemiz gerekirse de gideriz, babamızın malı değil burası. Yeter ki iyi olsun. Burası iyi olacaksa bugün de gideriz. Bazen kalmak daha hayırlı olabilir, çünkü başka problemler çıkabilirdi. Ben kalmayı tercih ettim, diğer arkadaşlar gitmeyi tercih etti" diye konuştu.

"Hocamızla ve teknik kadroyla devam edeceğiz"

Önlerindeki hedefin Bodrum FK ve Samsunspor maçları olduğunu belirten Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın; "Bizim şu anda tek konsantre olmamız gereken yer, 2 tane önemli maçımız var; Bodrum ve Samsunspor. Hedefimizden sapmadan, saha dışı olayları konuşmadan ilerlememiz gereken bir süreçteyiz. Dolayısıyla bugün teknik kadro değişikliği veya başka değişikliklerin çok doğru olacağını düşünmüyoruz. O yüzden hocamızla ve teknik kadroyla devam ediyoruz. Bodrum maçında da takımın başında çıkacaklar, aslanlar gibi oynayacaklar. İnşallah pazar günü şehre mutlu olarak dönen biz olacağız" cümlelerine yer verdi. - KAYSERİ