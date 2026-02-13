Kayserispor\'da Djalovic idmanlara çıkmıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Djalovic krizi yaşanıyor.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENEN DJALOVIC ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Alman teknik adam Gisdol'un yerine göreve getirilen Radomir Djalovic, Göztepe maçı öncesi antrenmana çıkmadı. Son iki antrenmanda takımın başında yer almayan Radomir Djalovic'in Göztepe maçında yedek kulübesinde olup olmayacağı bilinmiyor. Takımdan ayrılacağı konuşulan genç teknik adamın sebep göstermeden takımının başında idmanlara çıkmadığı öğrenildi.

KAYSERİSPOR'UN MEVCUT DURUMU

Ligde oynadığı 21 maçta topladığı 17 puanla son sıranın bir üst basamağında bulunan Kayserispor, pazar günü deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'nin konuğu olacak.