Kayserispor\'da Djalovic idmanlara çıkmıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Djalovic krizi yaşanıyor.
Alman teknik adam Gisdol'un yerine göreve getirilen Radomir Djalovic, Göztepe maçı öncesi antrenmana çıkmadı. Son iki antrenmanda takımın başında yer almayan Radomir Djalovic'in Göztepe maçında yedek kulübesinde olup olmayacağı bilinmiyor. Takımdan ayrılacağı konuşulan genç teknik adamın sebep göstermeden takımının başında idmanlara çıkmadığı öğrenildi.
Ligde oynadığı 21 maçta topladığı 17 puanla son sıranın bir üst basamağında bulunan Kayserispor, pazar günü deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'nin konuğu olacak.
