Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı" - Son Dakika
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Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı"

28.05.2022 08:37
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı"

Kayserispor takım kaptanı İlhan Parlak, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında, "Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı" dedi.

Kayserispor takım kaptanı İlhan Parlak, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında, "Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor'a 3-2 mağlup olarak kupayı kazanamayan Kayserispor'da büyük üzüntü hakim. Sivasspor maçında karşılaşmaya yedek olarak başlayan ve 100. dakikada Olivier Kemen'in yerine oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu İlhan Parlak, 107. dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı. Attığı gol sonrası sevincini taraftarlarla paylaşan kaptan İlhan, maçın 3-2 bitmesi sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. İlhan'ı takım arkadaşları teselli etti.

Maç sonrasında duygularını dile getiren İlhan Parlak, "Sivasspor'a karşı iyi mücadelede ortaya koyduk. Öne geçtik, uzatmalarda geriye düştük, tekrar beraberliği yakaladık, ama son dakikalarda yediğimiz golle kupayı kazanamadık. Bu maçın benim için anlamlı bambaşkaydı. Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı. Kayserili hemşerilerimiz mutlu edemediğim için gerçekten çok üzgünüm. Kayseri'den buraya binlerce insan geldi. Onları Kayseri'ye huzursuz ve mutsuz gönderdiğimiz için hepsinden özür diliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı

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Kayserispor'un Türkiye Kupası karnesi Kayserispor'un Türkiye Kupası karnesi Sivasspor'un kupada bileği hiç bükülmedi Sivasspor'un kupada bileği hiç bükülmedi
Kaynak: İHA

İlhan Parlak, Kayserispor, Sivasspor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hayatımın ve kariyerimin en önemli karşılaşmasıydı' - Son Dakika


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