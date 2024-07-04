Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: 'Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz' - Son Dakika
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: 'Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz'

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2024-2025 Süper Lig Sezonu hazırlıklarına başladıklarını ve transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle gitmeyeceklerini söyledi. Yılmaz, takımın heyecanlı olduğunu ve problemleri olduğunu belirtirken, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle camiayı bırakıp gitmeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, Kayserispor taraftarının takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve birlikte zor günleri aşacaklarına inandığını ifade etti.

04.07.2024 20:35
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz" dedi.

Kayserispor, 2024-2025 Süper Lig Sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla birlikte çalışan futbolcularla Teknik Direktör Burak Yılmaz yakından ilgilendi.

"Transfer tahtamız kapalı diye gitmek olmaz"

Sezonun ilk idmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle gitmeyeceklerini söyleyerek, "Biz heyecanlıyız. Geçen seneden daha fazla heyecanımız var. Tabii ki problemlerimiz de var. Yine problemli başladık. Ancak hiç sorun değil. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz. Oyuncularımıza çok güveniyoruz. Kayseri çok büyük bir camia. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza start verdik. Mehdi ile tabii ki anlaşmak istiyoruz. Şu anda bir transfer cezamız mevcut. Ancak Kayserispor'un transfer cezası var diye Kayserispor'u hiçbir yerde ezdirmememiz gerekiyor. Kayserispor herkesten büyük. Kayserispor kişilerden büyük. Mehdi bizim için çok değerli bir oyuncu ancak takımımızı hiçbir yerde ezdiremeyiz. Mehdi'yle anlaşma istiyoruz. Mehdi'yi kesinlikle takımımızda görmek istiyoruz. Transfer tahtamız şu anda kapalı ama ben umutluyum. Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz. Bırakıp, gidecek insanlar değiliz. Eğer bir gün gidersek başka şeylerden dolayı gideriz ya da kulübümüz bizi başka şeylerden dolayı gönderir. Ancak transfer tahtamız kapalı diye bu camiayı bırakıp gitmek olmaz. Biz böyle insanlar değiliz" açıklamasında bulundu.

"Taraftarlarımız her zaman yanımızda"

Kayserispor taraftarının takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Yılmaz, "Taraftarlarımız bugünde geldiler. Biz 'hayırlı olsun' dediler. Allah hepsinden razı olsun. Onlar iyilerini daha iyilerini hak ediyorlar. Çünkü her zaman bizim yanımızdalar. Geçen yıl Kayserispor taraftarıyla gerçekten gurur duydum. Her maç bizi layıkıyla desteklediler. Biz onları mutlu etmek için burada varız. Onlar bu takımın sahibidir. Allah'ın izniyle birlik olursak bu zor günleri de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Hazırlık programlarımızın takvimi açıklandı. 16 Temmuz'da Samsunspor'la, 24'ünde Ankaragücü'yle, ve Sivasspor'la maçımız olacak. Gerçekçi olmak gerekirse biz Kayserispor'un bu ligde devam etmesini istiyoruz. Hedef küme düşmemek değil. Ancak ben şu anda size hayal satamam. Şu anda tahtası kapalı olan bir transfer süreci var. Elindeki mevcut kadrodan anlaşılmamış, 3-4 tane anlaşılmamış futbolcu var. O yüzden şu anda size hedefle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ne yalan konuşmak isterim, ne de hayal satmak isterim" diye konuştu.

Ramazan Civelek: "Hedefim takımıma en iyi katkıyı sunmak"

Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek de takıma en iyi katkıyı sunmak istediğini dile getirerek, "Bugün geldik ilk antrenmanımızı yapacağız. Herkes gayet keyif ve özlemiş. Herkesi futbol oynamayı, burada olmayı özlemiş bir şekilde gördüm. Bu sevindirici. Ben kendimde çok özledim burada olmayı ve antrenman yapmayı. Umarım kazasız, belasız, sakatlıksız, başarılı bir sezon olarak bu seneyi bitiririz. İnsanın bir hedefi olmadan buraya gelmesi kendisine zarar. Benim de kendi açımdan bir önceki seneden daha iyi olmak, istatistik olarak daha iyi bir performans vermek, oynadığımda ve oynamadığımda takımıma en iyi katkıyı vermek benim hedefim. O motivasyonla buraya geldim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: 'Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: 'Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz' - Son Dakika
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