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Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü - Son Dakika

Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü

13.02.2022 09:14
Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü

Yukatel Kayserispor U19 takımı deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Yukatel Kayserispor U19 takımı deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 18. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar; İstanbul Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada rakibi ile berabere kaldı. Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı kırmızılılar 45. dakikada Berkan Aslan ve 64. dakikada Arif Kocaman'ın golleri ile sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yukatel Kayserispor U19 takımı geride kalan 18 hafta sonunda oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlup alırken 13 puan topladı. - KAYSERİ

Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü

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Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kayserispor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü - Son Dakika
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