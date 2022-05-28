Kayserispor'un Türkiye Kupası karnesi

Kayserispor, bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçta 2 kez yenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele veren Kayserispor, oynadığı 8 maçta 6 galibiyet alırken 2 kez mağlup oldu. Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan dahil olan sarı kırmızılılar, sırasıyla Artvin Hopaspor, Iğdır FK, Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'u elerken Sivasspor'a yenilerek kupayı alamadı.

Kayserispor'un bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

3.Tur: Kayserispor-Artvin Hopaspor 3-0

4.Tur: Kayserispor-Iğdır FK 4-0

5.Tur: Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor 4-0

Son 16 Tur: Fenerbahçe-Kayserispor 0-1

Çeyrek Final: Beşiktaş-Kayserispor 1-2

Yarı Final 1.Maç: Trabzonspor-Kayserispor 1-0

Yarı Final 2.Maç: Kayserispor-Trabzonspor 4-2

Final Maçı: Kayserispor-Sivasspor 2-3 - KAYSERİ