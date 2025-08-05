Keçiörengücü Aykut Özer\'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, kaleci Aykut Özer ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Aykut Özer ile anlaşmaya varmıştır. Aykut'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Eintracht Frankfurt'ta adım atan 32 yaşındaki file bekçisi, Karabükspor, Fortuna Sittard, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer'de de oynadı.