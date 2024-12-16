Kepez Belediyespor U18 Erkek Basketbol Takımı Bölge Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

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Ligin en az sayı yiyen takımı olarak play-off bileti alan Kepez Belediyespor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, bölge şampiyonasına katılmak için ter dökecek.

Play-off bileti alan Kepez Belediyespor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, tarihinde ilk kez bölge şampiyonasına katılma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin en az sayı yiyen takımı olarak 3'üncülükle finallere kalma hakkı kazanan Kepez'in 12 uzun genci, 19 Aralık saat 18.30'da Kırmızı Çizgi Spor Kulübü ile çeyrek final maçına çıkacak. Eleme usulüyle final maçların oynanacağını belirten Kepez Belediyespor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Şevket Çınar, savunma ağırlıklı antrenmanlar yaptırdığını ve şampiyonluk kupasını istediklerini söyledi. Basketbolseverler, 19 Aralık saat 18.30'daki maçı Turgut Özal Spor Salonu'nda ücretsiz olarak izleyebilecekler. - ANTALYA