Kerem Aktürkoğlu Sözlendi - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu Sözlendi

Kerem Aktürkoğlu Sözlendi

A Milli Takım ve Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli'de Ceren Azak ile sözlendi.

26.12.2024 00:52
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A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de söz yüzüğü taktı. Kerem'e mutlu gününde Yunus Akgün eşlik etti.

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile sözlendi. Sosyal medya hesabından mutlu haberi duyuran Kerem'e, kız isteme töreninde Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün eşlik etti.

Kerem Aktürkoğlu elinde çiçekle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, Yunus Akgün ile yan yana olan fotoğraflarını paylaşarak, eski takım arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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