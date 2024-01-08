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Kocaeli'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 33 ilden 119 kadın sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada 119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulüp mücadele edecek. Ayrıca, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Paris Olimpiyatları öncesi önemli bir organizasyon olduğunu belirtti ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan sporcuyu tebrik etti.

Kocaeli\'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı
08.01.2024 - 20:00,  Güncelleme: 20:00
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 33 ilden 119 kadın sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası büyük bir coşkuyla başladı. Eray Şamdan Spor Salonu'nda 12 sıklette gerçekleştirilen şampiyonada 33 ilden 119 kadın sporcu katılacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından 119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulüp 13 Ocak'a kadar mücadele edecek.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Bu şampiyona 2024 Paris Olimpiyatları öncesi çok önemli bir organizasyon. Ayrıca, şu anda aramızda bulunan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta gümüş madalya kazanan kızımızı buradan tebrik ediyorum. İnşallah Paris'te altın madalyayı kızımız kazanacaktır" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulübü ilçede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Darıca Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak birçok alanda hizmet etmeyi ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen organizasyon 13 Ocak'ta sona erecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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