Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sol kanat Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı. Çağlayan, Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Çağlayan, Kocaelispor'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek taraftarlarının karşısına çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti. Geçen sezon Gaziantep FK ve Kasımpaşa formalarıyla mücadele eden Çağlayan, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

02.07.2024 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sol kanat Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan arasında ön protokol akdedilmiş olup, futbolcumuz sponsor hastanemiz olan Atakent Cihan Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçip 1+1 yıllık sözleşme imzalayacaktır. Hoş geldin Oğulcan." denildi.

Çağlayan için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un da katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Çağlayan, yeşil-siyahlı ekipte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Kocaelispor gibi bir camia için savaşmak beni heyecanlandırıyor, bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda hep birlikte o kupayı kaldırmak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun ilk devresinde Gaziantep FK'de 9 maça çıkan 28 yaşındaki Çağlayan, ligin ikinci devresinde Kasımpaşa formasıyla 16 maçta, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: AA

Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Trendyol, Çağlayan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Millilerimize tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
21:31 Antalya’da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:27:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement