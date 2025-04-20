Kocaelispor Süper Lig\'e Çıktı!

Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesiyle matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'un bir grup taraftarı kutlamayı, maç için İstanbul'da olan takımın oteline giderek yaptı

Trendyol 1.Lig'in 35. haftasında Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü yenmesi ve Erzurumspor'un İstanbulspor'a mağlup olmasının ardından lider Kocaelispor, planladığından bir gün önce Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Bolu'dan gelen haber üzerine Kocaeli sokaklara döküldü. Bugün (pazar) Esenler Erokspor maçının ardından yapılacak planlı kutlamaları beklemeyip yeşil-siyah bayrakları eline alan, formayı üzerine çeken taraftar kent meydanında bir araya gelerek kutlamalara başladı. Deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor karşılaşması için İstanbul'da otelde kampta olan Kocaelispor'un şampiyon kadrosu, taraftarın mutluluğuna canlı bağlantıyla ortak olabildi. Fakat kutlamaları takımdan ayrı yapamayan bir grup Kocaelisporlu, şampiyonluk haberinin ardından İstanbul Bağcılar'da takımın konakladığı otele gitti, meşaleler yaktı ve sloganlar atıp marşlar söyleyerek takımı dışarı davet etti. Futbolcuların otelin dışına çıkmasıyla hep birlikte dakikalarca Süper Lig kutlaması yaptı. Taraftar ve futbolcular hep birlikte "Bizim bir tek davamız var, vazgeçmeyiz asla senden", "Burası Basra değil, İzmit Körfezi", "Şampiyon Kocaeli'm ne istersen iste benden. İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla" sloganları atarak ve marşları söyleyerek eğlendi. - KOCAELİ