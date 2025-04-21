Kocaelispor Süper Lig'e Döndü - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor Süper Lig'e Döndü

16 yıl aradan sonra Kocaelispor, yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

21.04.2025 11:37
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Türk futbolunda bir döneme imzasını atan, kazandığı iki Türkiye Kupası ve yetiştirdiği başarılı futbolcularla adından söz ettiren Kocaelispor'da, 16 yıllık zorlu bir sürecin ardından tekrar Süper Lig'e dönmenin mutluluğu yaşanıyor.

1966 yılında Baçspor, İzmit Gençlikspor ve Doğanspor takımlarının birleşmesiyle kurulan Kocaelispor, 1966-1967 sezonunda günümüzde 1. Lig adıyla oynanan 2. Lig'de mücadele etmeye başladı.

Bu ligde 1991-1992 sezonunun sonunda 83 puan toplayıp en yakın takipçisi Zeytinburnuspor'a 23 puan fark atan Kocaelispor, yükseldiği Süper Lig'de en büyük başarısına ise sezonun ilk yarısını lider tamamladığı 1992-1993 sezonunda ulaştı.

Yeşil-siyahlı takım, sezonu 4'üncü sırada bitirerek Inter Toto Kupası'na katılma hakkı elde etti. Inter Toto Kupası ilk tur karşılaşmasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile eşleşen Kocaelispor, İsmetpaşa Stadı'nda oynadığı ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda ise rakibine 2-0 yenilen Körfez ekibi, ilk turda kupaya veda etti.

Kocaelispor, 1996-1997 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak, kupanın sahibi oldu.

1997-1998 sezonunda katıldığı Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda Romanya'nın National Bükreş takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Kocaelispor, 2. turda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına elendi.

Koceelispor, 2001-2002 sezonunda da finalde Beşiktaş'ı 4-0 yenerek ikinci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Bölgesel Amatör Lig'e kadar düştü

2003-2008 yıllarında 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2007-2008 sezonunun şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi.

Körfez temsilcisi, Süper Lig'e çıktığı 2008-2009 sezonu sonunda tekrar 1. Lig'e düştü. Kulüp başkanı Muammer Çelik'in 2010 yılının mart ayında ekonomik zorluklar ve takıma sahip çıkılmaması nedeniyle açlık grevi yaptığı Kocaelispor, 2. Lig'e geriledi.

Borçları nedeniyle kapanma noktasına gelen, sezon başında birçok futbolcusu Körfez Futbol Kulübüne transfer olması nedeniyle altyapıdan genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzalayan Kocaelispor, üst liglerdeyken kullandığı Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) Sefa Sirmen Tesisleri'nin otel yapılmak üzere kiralanmasıyla antrenman sahası bulmakta sıkıntı yaşadı.

Koceelispor, bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Çim Futbol Sahası ve İzmit Belediyesi Cephanelik Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı.

Dönemin başkanı Orhan Görsen'in şirketleşme çabaları da sonuç vermeyince yeşil-siyahlı ekip, 3. Lig'e geriledi.

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) 2013-2014 sezonunda düşen Kocaelispor, 2 sezon mücadele ettiği bu ligi benimsemedi, her yıl üst lige çıkmak için taraftarıyla mücadele etti.

Yeşil-siyahlı ekip, BAL'da 8 Şubat 2015'te sahasında Büyükçekmece Belediyespor'la karşılaştığı maçta 15 bin 187'si biletli olmak üzere 20 bini aşkın taraftarla seyirci rekoru kırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin maddi desteği

2016-2017 sezonunda yeniden Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Körfez ekibinde borçların ödenmesi için maddi kaynak arayışları sürdü.

Dönemin kulüp başkanı Bahri Yavuz, daha önce kullanılan, mülkü Kocaeli Eğitim Vakfında (KEV) olan tesis arazisinin satışı formülünü gündeme aldı.

Yavuz, genel kurulda Kocaeli Eğitim Vakfının da başkanlığına seçildi. Kocaelispor'un borçlarının bitirilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun devreye girmesiyle dönemin genel sekreteri Tahir Büyükakın ile Yavuz görüştü.

Yapılan ihalede tesislerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut'a satışıyla borçların bir bölümü ödendi. 2017 yılının kasım ayında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübün maliyeye olan 28 milyon liralık borçları ödenerek kapatıldı. 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın desteğiyle kulübün 10 yıllık transfer yasağı kaldırıldı.

2019-2020 sezonuna kadar 3. Lig'de mücadelesini sürdüren yeşil-siyahlı ekip, 2020-2021 sezonunda 2. Lig'de, 2021-2022'de 1. Lig'de, 2022-2023'te yeniden 2. Lig'de mücadele etti.

Geçen sezon tekrar yer aldığı 1. Lig'i bu sezon şampiyon tamamlayan Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Kapanmadan, yarışma hakkı satın amadan, ismini, armasını, renklerini koruyarak amatörden Süper Lig'e çıkan Kocaelispor, futbol tarihinde az görülen bir geri dönüşe imza attı.

Yakın geçmişte Türkiye'de Göztepe, İtalya'da da Parma en üst ligden amatör lige kadar düşmüştü. Ancak Göztepe amatör lige düştükten sonra 2008 yılında Aliağa Belediyespor'un yarışma hakkını satın alarak futbol serüvenine 3. Lig'den devam etmişti. Parma ise 2015'teki iflasının ardından isim değişikliğiyle yeniden kurularak yeşil sahalarda yerini almıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Süper Lig'e Döndü - Son Dakika

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