Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika
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Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u 1-0 yendi. Teknik direktör Selçuk İnan, zorlu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, ligin uzun bir maraton olduğunu ve kazanabildikleri kadar maç kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, ligin uzun ve zorlu olduğunu, kazanabildikleri kadar maç kazanıp toplayabildikleri kadar puan toplamak istediklerini söyledi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

İnan, oyun gücü yüksek ve sahada net bir duruşu olan takıma karşı oynadıklarını belirterek, maçın çok zor olacağını bildiklerini ve bunu oyuncularıyla da paylaştığını dile getirdi.

Yetenekli oyunculara karşı doğru durmanın, doğru mücadele etmenin, en az onlar kadar mücadele etmenin önemine değinen İnan, "Bunları oyuncularımızla paylaştık. Fazlasıyla mücadele ettiler, efor sarf ettiler. Çok zor bir maçı kazanmasını bildiler. En çok onlar hak etti, o yüzden tebrik ediyorum. Kazandığımız için de mutluyum." dedi.

İnan, Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, bazı bölümlerde istedikleri baskıyı kuramasalar da oyuna müdahalelerle dengeyi sağladıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Takımın 4 haftalık performasından mutlu ve gururlu olduğunu anlatan İnan, "Gerçekten ligimiz çok zor. Ama en nihayetinde bu işin zor ve meşakkatli bir yol olduğunu biliyorum. Lig, çok uzun bir maraton. Biz kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak, toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Nihayetinde hep beraber nasıl bir yolda ilerleyeceğimize şahit olacağız." şeklinde konuştu.

İnan, transfer döneminde yaşanan zorluklara rağmen geçen sezondan daha düşük bütçeli ve daha genç bir kadro oluşturduklarını belirterek, gelişime açık, hedefleri olan oyuncularla çalışmaktan mutlu olduğunu aktardı.

Galatasaray maçının kendisi için özel ve duygusal bir karşılaşma olacağını ifade eden İnan, "Takdir edersiniz ki çok önemli ve güzel yıllarım orada geçti. O yüzden benim için yine bundan öncekiler gibi duygusal bir maç olacak. Biz çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. İnşallah da puan ya da puanlar alıp oradan döneriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Selçuk İnan, Kocaelispor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika

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