Konya'da 8 bin Kick Boksçu milli olabilmek için dövüşüyor - Son Dakika
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Konya'da 8 bin Kick Boksçu milli olabilmek için dövüşüyor

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Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na 8 bin sporcu katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, milli takıma seçilmek için mücadele ediyor. Turnuvanın ardından derece alan sporcular, Avrupa Gençler Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

04.07.2024 10:27
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- Konya'da 8 bin Kick Boksçu milli olabilmek için dövüşüyor

KONYA - Konya'da 8 bin sporcunun katıldığı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sporcular milli sporcu olabilmek için mücadele ediyor.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. 81 ilden yaklaşık 8 bin sporcunun katıldığı turnuvada sporcular milli olabilmek için mücadele ediyor. 9 Temmuz'a kadar sürecek turnuvanın ardından derece alan sporcular milli takım ile Ağustos ayının sonunda Macaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Salim Kayıcı: "Turnuvamıza çok büyük katılım var"

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, turnuvanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Ağustos ayının sonunda Eylül ayının ilk haftasında Macaristan'da Avrupa Gençler Turnuvası yapılacak. Orada A Milli takımlar belirlenecek. Bu şampiyona çok önemli. Bu turnuvamıza çok büyük bir şekilde katılım var. Yaklaşık 8 bin sporcumuz var, biz bununla gurur duyuyoruz. Türkiye'nin her yerinden sporcumuz var. 8 tane ringde çok çekişmeli müsabakalar devam etmekte. 9 Temmuz'a kadar buradayız. Çok güzel bir camia, çok güzel müsabakalar geçiyor. İnşallah bu müsabakalarda kazasız belasız, herhangi bir sakatlanma olmadan bitirilmesini istiyoruz" dedi.

2024 yılının Kick Boks sporu için güzel bir yıl olduğunu belirten Kayıcı, "Bizim için 2024 çok iyi başladı. Hedefimiz bu yılın sonunda yapılacak olan gerek dünya gerekse Avrupa şampiyonlarında başarılı olmak. Türk Kick Boksu gerek Türkiye'de gerekse dünyada kendisini göstermiştir. Aktif lisanslı sporcu açısından dünyada 4'üncüyüz. Uluslararası arenada ise bütün branşlar içerisinde almış olduğumuz madalyalar ile 1. federasyonuz" şeklinde konuştu.

Birdal Öztürk: "Sporcularımıza, hakemlerimize, kulüplerimize başarılar diliyorum"

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarına ifade ederek, "Konya'mızda çok büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 8 bine yakın bir sporcunun yarıştığı büyük bir organizasyon. Tabii Konya'da hem spor tesisleri anlamında hem konaklama anlamında her türlü imkan mevcut. Tüm müsabakalar güzel bir şekilde geçiyor. Organizasyon sonucunda dereceye giren sporcularımızdan milli takımımızın oluşması ve yarışmalarda ülkemizi temsil etmesi de bizi son derece de gururlandırıyor. Kick Boks Federasyonumuzun da son zamanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde göstermiş olduğu başarılarda göğsümüzü kabartıyor. Ben sporcularımıza, hakemlerimize, kulüplerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konya'da 8 bin Kick Boksçu milli olabilmek için dövüşüyor - Son Dakika

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