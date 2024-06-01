Konyaspor Başkanı: Yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam edeceğiz - Son Dakika
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Konyaspor Başkanı: Yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam edeceğiz

Konyaspor Başkanı: Yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam edeceğiz

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Ali Çamdalı ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Korkmaz, basın buluşmasında, zorlu bir 6 ayın geride kaldığını ve ikinci yarıda topladıkları 23 puanla lige tutunduklarını belirtti. Ayrıca, kulübün borcunun arttığını ve devre arasında gerçekleştirdikleri transferlerin takıma katkı sağladığını söyledi. Korkmaz, yeni sezon planlamasının devam ettiğini ve Ali Çamdalı ile devam edeceklerini vurguladı.

01.06.2024 13:51
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Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Ali Çamdalı ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Korkmaz, bir otelde düzenlenen basın buluşmasında, göreve geldikleri günden bugüne zorlu bir 6 ayın geride kaldığını dile getirdi.

Sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını ve ikinci yarıda topladıkları 23 puanla lige tutunduklarını vurgulayan Korkmaz, taraftara ve camiaya bir daha böyle korkulu sezon yaşatmamak için çalışacaklarını ifade etti.

Korkmaz, göreve geldiklerinde kulübün 830 milyon lira civarında olan borcunun bugün 1 milyar 50 milyon liraya yükseldiğini belirterek, devre arasında gerçekleştirdikleri 8 transferden 5'inin oyuna direkt katkı verdiğini anlattı.

Yeni sezon planlamasına ilişkin çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Korkmaz, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulumuzla aldığımız ortak bir kararımız var. İhtiyacımız olan, yönetimle iyi iletişim içinde olup istişare yapabilecek, bütçeye göre takım oluşturmak için iletişim kurabileceğimiz bir teknik direktöre ihtiyacımız var. Ligde son 4 maçta 5 puanı hangi teknik direktör garanti etseydi, yönetimden her biri 15'er milyon lira para verirdi. İçeride oynanan maçlar, deplasmandaki Kayserispor karşılaşmasında alınan puanlarla Ali Çamdalı, bir anda takımın hocası... Evimizde oynanan son maçta alınan mağlubiyetten dolayı da 'Bu takımın hocası olmamalı' gibi algı oluştu. Önümüzdeki sezon Ali Çamdalı ile devam edeceğiz. Elimizdeki değerlere sahip çıkmaya çalışıyoruz."

"Türk futboluna olan inancım biraz arttı"

Korkmaz, sahalarında oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçına ilişkin şunları kaydetti:

"Galatasaray şampiyon oldu, burada Konyaspor'u yendi. Hatta iyi yendi, bize top bile oynatmadı. Bir yandan da sezonun şampiyonu olan takımın, bana göre en iyi oynadığı iki maçından birisiydi. Bütün hafta boyunca Galatasaray camiası kışkırtıldı, 'Bu maç şöyle böyle olur' denildi. Ancak Türk futboluna olan inancım biraz arttı. Herkes çıkıp bir şeyler yapmaya gayret etti. Konyaspor, son maçını kazanıp ligde kalacak olsaydı, şampiyonluk yarışındaki iki takım hariç, her takımı burada, 40 bin kişinin önünde yenerdi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı: Yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam edeceğiz - Son Dakika

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