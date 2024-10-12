Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - KONYA