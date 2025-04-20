Konyaspor\'da Transfer Gelişmeleri

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Melih İbrahimoğlu'nun kardeşi Mücahit İbrahimoğlu'nun transferinin 1-2 gün içerisinde resmiyet kazanacağını, genç kaleci Deniz Ertaş ve Melih İbrahimoğlu'nu Avrupa'dan kulüplerin de izlediğini belirtti.

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, transfer çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA), muhabirine açıklamalarda bulundu. Bulut, "Devre arasında gençlere yönelik transfer politikamızın olduğunu göstermiştik. Biz sadece Avrupa'dan Morten'in almıştık. Diğerleri de genç ve ileriye dönük yatırım oyuncular oldu. Aslında biz bu şekilde ilerliyoruz. Bunlarından bir tanesi de 20 yaşındaki Mücahit İbrahimoğlu. Abisi de bizimle beraber oynuyor. Babasıyla da kendisi ile de görüştük. Scout ekibimiz de izledi, aldığımız rapor neticesinde yetiştirme bedeli var. Bunu da kulübü ile görüşerek önemli bir noktaya geldik. Transfer kısa süre için bitme noktasında. İnşallah da bittikten sonra açıklayacağız" dedi.

"Avrupa'dan ve diğer liglerdeki takımların Deniz'i izlediği, takip ettiğini biliyoruz"

Basında yer alan genç kaleci Deniz Ertaş için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer girişimlerine başladığına dair haberlere hakkında açıklama yapan Bulut, "Kulüp olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bize bir ilgisi olmadı. Bu haberler doğru değil ama Avrupa'dan ve diğer liglerden takımların Deniz'i izlediği, takip ettiğini biliyoruz. Şu anda kulübümüze gelen ilgi yazısı da yok. Deniz'in bizden bu yıl gitmesi çok doğru değil. Deniz'in bizimle uzun yıllar oynayacağı süresi var. Belli bir süre sonrasında transfer olması gerekiyor. Ben daha Deniz için çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Melih için Avusturya Milli Takımı bir ilgi yazısı gönderdi"

Avrupa'dan bir çok takımın radarına giren orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu hakkında da konuşan Bulut, "Melih İbrahimoğlu Türkiye U21 takımında oynamış bir oyuncumuz. Avusturya Milli Takımı alt kategorilerinde de oynamış bir oyuncu. Şu anda kendisi takip ediliyor. Deniz'e söylediğim gibi Melih için de söylüyorum. 1 veya 2 yıl Konyaspor'da oynadıktan sonra transfer olması lazım. Melih için Avusturya Milli Takımı bir ilgi yazısı gönderdi. Kendisi de A Milli Takım'dan bir teklif bekliyor. A Milli Takım'dan teklif gelmese de Avusturya Milli Takımı'nı tercih etme durumu var" diye konuştu. - KONYA