Konyaspor, Galatasaray Maçına Odaklandı - Son Dakika
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Konyaspor, Galatasaray Maçına Odaklandı

Konyaspor, Galatasaray Maçına Odaklandı

Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı yenmek istiyor.

21.04.2025 10:10
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Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynayacakları Galatasaray maçının sezonun en önemli müsabakalarından biri olacağını belirterek, galip gelerek finale çıkmak ve sonrasında da kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Konyaspor, 3. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları da dahil 7 maç oynadı. Söz konusu mücadelelerde 20 kez gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar, kalesinde sadece 1 gol gördü. Grubundan lider olarak çıkan Konya ekibi, çeyrek finalde TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yeşil-beyazlılar, bu turda yarın evinde Galatasaray ile karşılaşacağı maçtan galip ayrılarak finale çıkmak istiyor.

"Seyircimiz önünde yarı finalden finalle çıkmak istiyoruz"

Galatasaray müsabakasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, sezonun en önemli maçına çıkacakları ifade etti. Bulut, "Artık buraya kadar geldikten sonra bırakmak istemiyoruz. Seyircimiz önünde, seyirci ile bütünleşerek bu maçı almak istiyoruz. Finalde de kim gelirse gelsin kupayı almak istiyoruz. Baktığımız zaman kupayı alacak gücümüz de var. Oyun anlamında yukarıya çıkan bir oyun anlayışımız var. İnşallah yarın yarı finalden finale çıkmak istiyoruz" dedi.

"Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç"

Kupa sürecini değerlendiren Bulut, "Buraya kadar oynamayan oyuncularımız ile geldik. Demek ki o oyuncularımız kendini hazır tutuyor. Hocamız da taktik anlayışıyla doğru olduğunu gösterdi. Zor bir gruptan, Galatasaray'ın olduğu bir gruptan lider çıktık. Galatasaray ile de bu yıl içerisinde 4. karşılaşmamız. 1 yılda 4 kez Galatasaray ile oynamak her takıma nasip olmayabilir, belki de 5. kez de karşılaşabiliriz. Bu maçta hocamızın hangi takımla hangi oyuncularla sahaya çıkacağını bilmiyorum. Bu sezon kupada 1 gol yedik, mağlup olmadık. Galatasaray maçı da ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç. İnşallah da bu maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftarın da desteği ve arzusu bizim için çok önemli"

Yeşil-beyazlı yönetici, yarın 40 bine yakın taraftarın stadı doldurmasını beklediklerini dile getirerek, "Seyirci olmadan da olmuyor. Taraftarımız da bizim itici gücümüz, her zaman 12. adamımız olmuştur. Taraftarlarımız biletlere çok ilgi gösteriyor. 35-40 bin seyircinin olduğu bir atmosferde kendi seyircimizi desteğiyle oyuncularımız da motivasyonun artacağını düşünüyorum. Hocamız da burada kupayı almak istiyor. Taraftarın da desteği ve arzusu bizim için çok önemli. Ben son ana kadar bizi desteklemelerini istiyorum. Taraftar olmadan bizim kupayı alamayacağımızı da düşünüyorum" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Galatasaray Maçına Odaklandı - Son Dakika

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