Konyaspor, Süper Lig Açılışını Yapıyor - Son Dakika
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Konyaspor, Süper Lig Açılışını Yapıyor

Konyaspor, Süper Lig Açılışını Yapıyor
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Konyaspor, yeni sezonu Çaykur Rizespor ile oynayarak açıyor. 35. karşılaşmada galibiyet peşinde.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonuna yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Yeşil-beyazlılar, ilk haftada konuk edeceği Çaykur Rizespor ile ligde 35. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 10-9 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Konyaspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 35. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 34 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Çaykur Rizespor ise 9 defa rakibini mağlup etti. 15 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 44 kez gol sevinci yaşarken, Rize temsilcisi 43 defa rakip fileleri havalandırdı.

İlhan Palut ile Recep Uçar 6. kez rakip

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. İlhan Palut'un yönettiği takımlar bu maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Kaynak: İHA

Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Süper Lig Açılışını Yapıyor - Son Dakika

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