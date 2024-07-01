Körfez'de Gerçekleştirilen Kiraz Koşusu - Son Dakika
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Körfez'de Gerçekleştirilen Kiraz Koşusu

Körfez\'de Gerçekleştirilen Kiraz Koşusu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Kiraz Koşusu nefesleri kesti. Koşu, çocuk, halk ve 10 kilometre olmak üzere 3 kategoride düzenlendi.

01.07.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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Körfez'de gerçekleştirilen Kiraz Koşusu heyecanlı anlara sahne oldu. Koşu, "Çocuk", "Halk" ve "10 Kilometre" olmak üzere 3 kategoride düzenlendi.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 50'incisi düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Kiraz Koşusu, nefesleri kesti. 2 gün boyunca devam eden yarışlarda ilk olarak Çocuk Koşusu gerçekleştirildi. Körfez Yarış Pisti içerisinde gerçekleştirilen koşuda startı Başkan Şener Söğüt verdi. Farklı yaş gruplarındaki çocuklar kıyasıya mücadele içine girdi. Koşu sonrasında çocuklarla da sohbet eden Başkan Söğüt, yarışa katılanlara sertifika ve madalya takdim etti.

Çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan eğlence alanında doyasıya eğlendi. Yarışın ikinci gününde ise 10 kilometre ve halk koşusu vardı. İlk olarak Başkan Söğüt tarafından 10 Kilometrelik Koşu'nun startı verilirken, yaklaşık 350 sporcu katıldı. Hemen ardından da 1,5 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirildi. 10 kilometrelik koşu kapsamında yarış pisti içerisinde bir tur atan koşucular, Tütünçiftlik Sahilinden Derince Sahiline geçti ve aynı güzergahtan geri dönerek parkuru tamamladı.

"İlk defa gerçekleştirdik"

Halk koşusu sonrasında açıklamalarda bulunan Söğüt, "Altın Kiraz Festivalimizin bu yıl 50'incisini gerçekleştireceğiz. Haftaya da o coşkuyu yaşayacağız. Kiraz Koşusu'nu da bu kapsamda ilk defa gerçekleştirdik ama her yıl sürdüreceğiz. Çok sayıda değerli sporcu ile çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın da bu coşkuya ortak olduğunu görmek bizleri mutlu etti" dedi.

Koşunun tamamlanmasıyla birlikte ödül törenine geçildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez'de Gerçekleştirilen Kiraz Koşusu - Son Dakika

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