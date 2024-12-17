Körfez Gençlerbirliği SK Yüzme Ekibi Bursa'dan 4 Madalya ile Döndü - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği SK Yüzme Ekibi Bursa'dan 4 Madalya ile Döndü

Körfez Gençlerbirliği SK Yüzme Ekibi Bursa\'dan 4 Madalya ile Döndü

Körfez Gençlerbirliği SK'nın yüzme ekibi, Bursa'da düzenlenen Türkiye Finallerinde 4 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Emre Oturgan ve Mehmet Sudan gümüş, Ömer Eymen Toptaş ve Ece Su Samastı bronz madalya aldı.

17.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:20
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Körfez Gençlerbirliği SK'nın yüzme ekibi Bursa'da yapılan Türkiye Finallerinden 4 madalya ile döndü.

Yüzmede 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 12 Yaş Türkiye Finalleri 13-15 Aralık'ta Bursa'da yapıldı. Yarışlara 4 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 4 madalya alarak kürsüde yer almayı başardı.

Körfez Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Finallerinde yüzdükleri dereceler ile kulübümüz sporcuları Emre Oturgan ve Mehmet Sudan ikinci olarak gümüş madalya, Ömer Eymen Toptaş ve Ece Su Samastı'da üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Müsabakalarda görev alan yaş grubu antrenörümüz Elif Acar'ı, sporcularımızı, ailelerini ve bütün ekibimizi tebrik ediyoruz. Bizlerden desteklerini eksik etmeyen Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt ve kulüp yönetimimize verdikleri destek ve güç için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği SK Yüzme Ekibi Bursa'dan 4 Madalya ile Döndü - Son Dakika

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