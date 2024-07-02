Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Leylanur Yıldırım Dünya 5'incisi Oldu - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Leylanur Yıldırım Dünya 5'incisi Oldu

Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Leylanur Yıldırım Dünya 5\'incisi Oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Karate 1 Youth League Karate 1 Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği sporcularından Leylanur Yıldırım, U14 - 42 kiloda dünya 5'incisi olarak derece elde etti. Türkiye'yi temsil eden genç karateciler, dünya gençler sıralamasında önemli yer edindi.

02.07.2024 16:57
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Hırvatistan'da düzenlenen Karate 1 Youth League Karate 1 Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği sporcularından Leylanur Yıldırım dünya 5'incisi oldu.

Hırvatistan'da 27-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 Youth League Karate 1 Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün genç karatecileri dünya gençler sıralamasında önemli yer edindi. Körfez Gençlerbirliği sporcularından Leylanur Yıldırım U14 - 42 kiloda yarı finale kadar çıkarken üçüncülük maçında son saniyede aldığı kontak cezası nedeniyle dünya 5'incisi olarak Dünya Gençler Ligi derecelendirmesine girdi. Kariyerinin ilk büyük uluslararası organizasyonunda yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Leylanur Yıldırım Gençlik Olimpiyatları'na kota veren turnuvada elde ettiği derece ile dünya sıralamasında yer almış oldu. Diğer taraftan U14-52 Kg'da mücadele den bir başka Körfezli sporcu Esmanur Hümeyra Eraslan'da önemli maçlara çıktı. Eraslan, uluslararası tecrübe edinerek dünya sıralama listelerinde yer aldı. Dört gün süren müsabakalara 74 ülkeden 3 bin 721 sporcu katılırken, Türkiye 43 kız, 48 erkek toplamda 91 sporcu ile yarışmaya katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Leylanur Yıldırım Dünya 5'incisi Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Leylanur Yıldırım Dünya 5'incisi Oldu - Son Dakika
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