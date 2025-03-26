Körfezli Şeker Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Körfezli Şeker Türkiye üçüncüsü oldu

Körfezli Şeker Türkiye üçüncüsü oldu

Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği'ne katılan Körfez Gençlerbirliği SK sporcusu Ali Rıza Şeker, 3. oldu.

26.03.2025 13:08
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Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği'ne katılan Körfez Gençlerbirliği SK sporcusu Ali Rıza Şeker, 3. oldu.

Kocaeli'de Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği düzenlendi. İzmit Yahyakaptan'da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona katılım yoğun oldu. 21-25 Mart tarihlerinde Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği'nde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün başarılı genç sporcusu Ali Rıza Şeker, 85 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.

Körfez Gençlerbirliği SK'dan yapılan açıklamada, "21/25 Mart tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği organizasyonunda kulübümüzü ve ilçemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün gelecek vaad eden başarılı sporcusu Ali Rıza Şeker, 85 kilogramda zorlu ve iddialı rakipleri arasında üçüncü olarak bronz madalya almıştır. Kulübümüzü ve ilçemizi gururlandıran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denilerek tebrik mesajı yayınlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfezli Şeker Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

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