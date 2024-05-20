Kozanlı sporcu Fethiye'de Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Kozanlı sporcu Fethiye'de Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Kozanlı sporcu Fethiye\'de Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Kozanlı sporcu Azra Nur Çetin, 46 kilo kategorisinde şampiyon oldu. Çetin'in antrenörü Fatih Öztürk, Avrupa Şampiyonası için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

20.05.2024 08:02
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Kozanlı sporcu şampiyon oldu.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 311 kadın sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Fethiye'de düzenlenen Türkiye Boks şampiyonasında 46 kilo da finale yükselen Kozanlı sporcu Azra Nur Çetin, Ankaralı 2022 Avrupa Şampiyonu rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Azra Nur'un bu başarısı hakkında konuşan antrenörü Fatih Öztürk, "Şampiyon kızımızı tebrik ediyorum. 1 ay sonra Bosna Hersek de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için durmadan çalışıyoruz. Azra Nur Avrupa' da bayrağımızı dalgalandıracağına ve İstiklal Marşımızı okutacağına inanıyoruz ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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