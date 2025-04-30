Kraliçe Etap Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kraliçe Etap Başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı Marmaris'te start aldı.

30.04.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) "Kraliçe Etabı" olarak nitelendirilen Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasındaki dördüncü etabı başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabının startı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verildi.

Muğla Vali İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkba? ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği etaba, 23 takımdan 159 sporcu katıldı.

Dördüncü etapta turkuaz mayoyu Alpecin-Deceuninck takımının Hollandalı sporcusu Tibor Del Grosso, kırmızı mayoyu Bike AID'den Alman Vinzent Dorn, yeşil mayoyu Polti Visitmalta'dan İtalyan Giovanni Lonardi, beyaz mayoyu ise China Glory'den Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit giydi.

TUR 2025'in "Kraliçe Etabı"

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasında etap, genel klasmanı doğrudan etkileyecek.

"Kraliçe Etap" olarak nitelendirilen parkurda sporcular 115,4 kilometre pedal çevirecek. Bu parkurda sporcular 3 bin 154 metre tırmanış yapacak. Bu turda alınacak sonuçlar genel klasman sıralamasına doğrudan etki edecek.

Marmaris'te Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda özel kurulan alandan start alan sporcular, Gökçe, Akçapınar, Kızılağaç ve Ula gibi bölgenin gözde noktalarından geçerek Akyaka'nın Kıran mevkisinde zirve tırmanışıyla finişe ulaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de tamamlanacak.

Novo Nordiskli bisikletçiler, Tip1 diyabetli çocuklarla buluştu

Novo Nordisk'in profesyonel sporcuları, diyabet farkındalığını artırmak amacıyla Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği iş birliğiyle Tip1 diyabetli üç çocuk bir araya geldi.

Start öncesinde çocuklar, Novo Nordisk'in 7 sporcudan oluşan bisiklet takımı ile sohbet etti ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bisiklet Yarışı, Etkinlikler, Marmaris, Kraliçe, Türkiye, Akyaka, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kraliçe Etap Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
28 çocuğu ve 250’den fazla torunu var 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
15:04
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
14:53
CHP’li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
14:51
Sivas’ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
14:42
12 yıldır komada olan Michael Schumacher’den duygulandıran hareket
12 yıldır komada olan Michael Schumacher'den duygulandıran hareket
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:38
Murat Ongun’un eşinden akla ziyan ifade
Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 10:05:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kraliçe Etap Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.