Küçükçekmece Akdeniz Nurçelik, faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Küçükçekmece Akdeniz Nurçelik, faaliyetlerine devam ediyor

Nurcan Çelik yönetimindeki Küçükçekmece Akdeniz Nurçelik, A takım ve genç takım oyuncularını Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na aktardıktan sonra tekrar faaliyetlerine başladı. Çelik, A takım, genç takım, yıldız takım ve U13 minik kızlarda hem yetiştirici hem de yarışmacı olarak geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Küçükçekmece Akdeniz Nurçelik U15 Takımı ise yarın Soma Zaferspor ile gösteri maçı yapacak.

01.06.2024 17:40
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Nurcan Çelik yönetimindeki Küçükçekmece Akdeniz Nurçelik faaliyetlerine tüm kategorilerde devam ediyor. U15 takımı yarın Soma Zaferspor ile özel maçta karşılaşacak.

Küçükçekmece Akdeniz Nurçelik yeniden faaliyetlerini sürdürüyor. A takım ve genç takım oyuncularını kurulum aşamasındaki Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na aktaran Nurcan Çelik yeniden kuruculuğunu üstlendiği takımının başına geçti. Kadın futboluna çok sayıda sporcu kazandıran ve kazandırmaya devam eden Çelik; A takım, genç takım, yıldız takım ve U13 minik kızlarda hem yetiştirici hem de yarışmacı olarak geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Küçükçekmece Akdeniz Nurçelik U15 Takımı yarın Soma Zaferspor ile gösteri maçı oynayacak.

Konuyla ilgili konuşan Küçükçekmece Akdeniz Nurçelik Teknik Sorumlusu Nurcan Çelik, "Erkek egemenliğinden yavaş yavaş uzaklaşan futbol, ülkemizde de cinsiyetçi yaklaşımlardan uzaklaşıyor. Medyanın da desteğiyle kadın futbolunun görünür kılınması popüleritesinin artması ile çok sayıda kız çocuğunu sahalara çekmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizde sporcu sayılarının artması, takım sayılarının çoğalması, milli takımlarımızın başarıları kadın futbolunun yükselişine ivme kazandırdı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Küçükçekmece Akdeniz Nurçelik, faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

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