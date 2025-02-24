Kulaspor evinde galip - Son Dakika
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Kulaspor evinde galip

Kulaspor evinde galip

2024-2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu'nda Kula'yı temsil eden Kulaspor, 14. hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

24.02.2025 11:08  Güncelleme: 11:11
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2024-2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu'nda Kula'yı temsil eden Kulaspor, 14. hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

2024 - 2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu'nda Kula'yı temsil eden Kulaspor ekibi, 14. hafta müsabakaları kapsamında evinde Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'u ağırladı. Kula 4 Eylül Şehitleri İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda konuk ekibe üstünlük kuran Kulaspor, Mutlu Dönmez'in penaltıdan ve Sefer Bayıl'ın ayağından bulduğu gollerle müsabakayı 2-0 önde tamamladı. Kula ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 22'ye taşıyıp üçüncü sıradaki yerini korurken, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor 13 puanda altıncı sırada kaldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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