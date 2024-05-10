Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencileri Türkiye Boks Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Spor

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye boks şampiyonasında Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emir Cihan Kaya 92. Kiloda Türkiye birincisi, Mustafa Burak Kaya ise 75 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Sporları Gençler A Türkiye boks şampiyonasında Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Emir Cihan Kaya 92. Kiloda Türkiye birincisi, Mustafa Burak Kaya ise 75 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak Dubaide yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Okul Müdürü İsmail Baş, dereceye giren öğrencileri tebrik etti. - KÜTAHYA