Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı.

30 Ağustos Zaferi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Frigya Spor Kulübü (FSK) tarafından organize edilen yarışın start seremonisi tarihi Germiyan Sokağı'nda gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesinin destekleriyle, NG Kütahya Seramik sponsorluğunda gerçekleştirilen sezonun 4. tırmanma yarışında 4 ayrı kategoride 20 sporcu mücadele edecek.

Sporcular, yarın saat 13.00'te başlayacak ana yarışta, 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar yolunu 3 kez kat edecek.

Organizasyon, Kütahya Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

Belediye Başkanı Vekili Abdullah Damcı, AA muhabirine, Büyük Zafer'in 100. yılı nedeniyle yarışın Kütahya'da yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Yarışın Kütahya'nın tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacağını belirten Damcı, "Biz de böyle bir projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyada otomobil yarışmaları önemli. Bu pencereden baktığımızda hem ulusal ve uluslararası anlamda Kütahya'nın adının duyurulmasını sağlayacaktır." dedi.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral da Kütahya'nın tanıtımı anlamında son derece önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Kütahya'ya otomobil sporların başka dallarını da getirilmesinin mümkün olduğunu belirten Güral, "Çünkü Kütahya coğrafi olarak bunlara son derece uygun. Çok güzel etapların çıkartılabileceği ve şehrimizin dışarıdan gelen ve medya yoluyla da tanıtılması anlamında da ayrıca katkı yeni organizasyonlar olacaktır. Dolayısıyla bu ve benzeri yarışları bundan sonraki yıllarda da elimizden geldiğince hepimiz destek vererek yapalım." diye konuştu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ile TOSFED Temsilcisi Nevzat Aslan Büyük Zafer'in 100. yılında güzel bir etkinliğe imza atmak istediklerini ifade etti.