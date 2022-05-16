Kütahya'da satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da satranç turnuvası düzenlendi

16.05.2022 14:44
Kütahya'da satranç turnuvası düzenlendi

???????Kütahya'da, Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile Kütahya Belediyesi işbirliğinde Dumlupınar Zaferi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

??????? Kütahya'da, Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile Kütahya Belediyesi işbirliğinde Dumlupınar Zaferi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 16 yaş ve altı ile açık yaş kategorilerinde yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, belediye olarak spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kütahya Belediyesi olarak gençlere ve çocuklara yönelik önemli projeleri hayata geçirmek için seferber olduklarını belirten Damcı, "Kütahya Belediyespor bünyesinde 14. branşımız satranç branşı. Diğer branşlarda ferdi ve salon sporlarımız var. Burada bin 500'e yakın lisanlı sporcumuz var. Ayrıca Belediye Kütahyaspor bünyesinde de sadece futbol branşında alt yapı futbol akademisinde 800'e yakın öğrencimiz mevcut." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Okursoy da satranç sporuna desteklerinden dolayı Kütahya Belediyesine teşekkür etti.

Turnuvada başarılı olan sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Kaynak: AA

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