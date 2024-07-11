Kütahya Gediz'de Futbol Sahası Modernizasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kütahya Gediz'de Futbol Sahası Modernizasyonu Tamamlandı

Kütahya Gediz\'de Futbol Sahası Modernizasyonu Tamamlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 8 milyon liraya ihale edilen sentetik saha yenileme, çitlerin yenilenmesi ve 3 kulvarlı atletizm tartan pist ihalesi yapım işi tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlileri tarafından saha teslimi gerçekleştirildi. Bölgedeki en güzel tartan piste sahip olan tesisler, herkese kullanım olanağı sağlayacak şekilde inşa edildi. Müdür Muhammed Keskin, tesislerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, tartan pistin sporculara sağlıklı ve düzgün bir spor zemini sunduğunu belirtti. Ayrıca, atletizm tartan pisti ve uzman antrenörler eşliğinde sporcuların çalıştığı Murat Dağı Kamp Merkezi'nin Gediz'e önemli bir tesis kazandıracağını ifade etti.

11.07.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, futbol sahası modernizasyon işi teslimi gerçekleştirildi.

8 milyon liraya ihale edilen sentetik saha yenileme, çitlerin yenilenmesi ve 3 kulvarlı atletizm tartan pist ihalesi yapım işinde saha teslimi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlilerince yapıldı.

Bölgedeki en güzel tartan piste sahip olduklarını belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Müdürü Muhammed Keskin, "7 den 70'e herkese kullanım olanağı sağlayacak olan tesislerimizin yapımında emeği gecen tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Tartan pistimiz spora gelenlerde sağlıklı ve düzgün bir spor zemini sunarak eklem ağrısı oluşturmuyor. Sporda saha ve zemin önemli" dedi.

Müdür Keskin, "Atletizm Tartan Pist ile Uzman Antrenörler esliğinde sporcularımız çalışıyor. Murat dağı Kamp Merkezi yüksek İrtifa Kampı olması dahilinde Gediz bulunmaz bir tesislere sahip olacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Muhammed Keskin, Murat Dağı, Atletizm, Gençlik, Kütahya, Futbol, Gediz, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya Gediz'de Futbol Sahası Modernizasyonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:24:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya Gediz'de Futbol Sahası Modernizasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement