Kütahya Gediz\'de Futbol Sahası Modernizasyonu Tamamlandı

Spor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, futbol sahası modernizasyon işi teslimi gerçekleştirildi.

8 milyon liraya ihale edilen sentetik saha yenileme, çitlerin yenilenmesi ve 3 kulvarlı atletizm tartan pist ihalesi yapım işinde saha teslimi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlilerince yapıldı.

Bölgedeki en güzel tartan piste sahip olduklarını belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Müdürü Muhammed Keskin, "7 den 70'e herkese kullanım olanağı sağlayacak olan tesislerimizin yapımında emeği gecen tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Tartan pistimiz spora gelenlerde sağlıklı ve düzgün bir spor zemini sunarak eklem ağrısı oluşturmuyor. Sporda saha ve zemin önemli" dedi.

Müdür Keskin, "Atletizm Tartan Pist ile Uzman Antrenörler esliğinde sporcularımız çalışıyor. Murat dağı Kamp Merkezi yüksek İrtifa Kampı olması dahilinde Gediz bulunmaz bir tesislere sahip olacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA